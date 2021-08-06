تطبيق إلكتروني لضبط الإفتاء ومحاربة التطرف

أحمد عاطف (القاهرة)

في ظل سهولة النشر الناتجة عن الفرص التي تتيحها مواقع التواصل الاجتماعي، باتت هناك حاجة لضبط الإفتاء وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة.

لتحقيق هذه الغاية، أطلقت مصر تطبيقاً إلكترونياً لضبط الإفتاء وحماية المجتمعات المسلمة من الغلو والتطرف.وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن التطبيق يسمى "فتوى برو" ويصدر بالإِنجليزية والفرنسية وفق منهجية علمية تراعي المصادر الشرعية والواقع المعيش والربط بينهما.

أطلق التطبيق في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء، الذي انتهت فعالياته مؤخراً في مصر. وكان المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنياً لإدخالها في عصر الرقمنة.

كما سعى المؤتمر إلى توضيح مدى استفادة المؤسسات الإفتائية من التطور الرقمي في مواجهة جائحة فيروس كورونا.