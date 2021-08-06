شركة تطرح تذاكر للسياحة الفضائية

أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" للسياحة الفضائية، التابعة للملياردير ريتشارد برانسون الذي شارك في رحلة سياحية فضائية تجريبية الشهر الفائت، طرح تذاكر لرحلاتها المستقبلية مجدداً للبيع بسعر يبدأ من 450 ألف دولار أميركي.

وقد باعت الشركة، بين عامي 2005 و2014، حوالى 600 تذكرة تراوحت أسعار كل منها بين 200 ألف دولار و250 ألفاً.

وقد أعلنت "فيرجن غالاكتيك" سابقاً أن التذاكر ستباع بسعر أعلى عند إعادة طرحها.

وستقدم الشركة ثلاثة خيارات: حجز مقعد واحد، أو مجموعة مقاعد للأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أو شراء كل المقاعد في المركبة.

وصُممت المركبة لاستيعاب ما يصل إلى ستة ركاب، بالإضافة إلى الطيارَين، لكن الطراز المستخدم في الوقت الحالي يحمل أربعة ركاب فقط.

وقالت "فيرجن جالاكتيك"، في بيان أصدرته بالتزامن مع نتائجها الفصلية "ستبدأ أسعار هذه العروض من 450 ألف دولار للمقعد".

وأضافت "ستكون المبيعات في البداية مفتوحة للمدرجين على قائمة للأشخاص الذين أبدوا اهتمامهم بصورة مبكرة".

وسيكون لهؤلاء المدرجين على قائمة الانتظار "الأولوية" في شراء التذاكر، على أن تُفتح قائمة انتظار جديدة "قريباً" على موقع الشركة الإلكتروني، بحسب ما أكد الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كولغلازييه خلال مؤتمر عبر الهاتف.

وفصّل رئيس الشركة جدول الرحلات المستقبلية، إذ من المقرر إجراء رحلة تجريبية جديدة، مع التركيز على عرض البحث العلمي، نهاية سبتمبر المقبل مع سلاح الجو الإيطالي.

وبعد فترة "تحسينات" على الطائرة الحاملة، ستُحدد رحلة أخرى بطاقم كامل.

وفي النهاية، من المقرر تسيير أول رحلة طيران تجارية لرواد فضاء من القطاع الخاص "في نهاية الربع الثالث" عام 2022، وفق كولغلازييه.

في 11 يوليو الماضي، وصل ريتشارد برانسون إلى الفضاء ضمن رحلة تقل ثلاثة موظفين آخرين في الشركة من قاعدة في صحراء نيو مكسيكو في الولايات المتحدة.