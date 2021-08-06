المنهالي يُعيد "ارتعشت وبادت اعضامي" حباً في جابر جاسم

مراد اليوسف (دبي)

أوضح الفنان محمد المنهالي لـ"الاتحاد" أن سبب إعادة تسجيل وطرح أغنية "ارتعشت وبادت اعضامي" هو الحب والتقدير للفنان الإماراتي الراحل جابر جاسم.

وقال: "أحببت تقديم هذا العمل الذي أحببته كأغنية وكإحساس وأداء للفنان القدير الراحل جابر جاسم، وأتشرف بإعادة تقديمها ليستمع إليها الجيل الجديد من عشاق الفن الإماراتي".

وأضاف: "هي من كلمات الشاعر القدير العصري بن كراز المهيري، وألحان جابر جاسم نفسه، وقد قدتها بإحساس قريب من إحساس الفنان من أجل إيصالها بنفس الروح إلى الجمهور.

وأكد المنهالي أنها ليست المرة الأولى التي يجدد فيها الأغاني التراثية، وأنه يعتمد هذا الأسلوب منذ مدة بهدف التوسع والانتشار وإرضاء مختلف الفئات العمرية، معتبراً أن رسالته كفنان إظهار هذه الألوان للجيل الجديد، إلى جانب الأغاني الحديثة.