يقتل زوجته ويحاول الانتحار

شعبان بلال (القاهرة)

تنشب خلافات زوجية في أغلب الأسر بين الزوجين حول قضايا مختلفة منها مصروف البيت وتربية الأطفال وغيرها.

وإذا كان الكثير من تلك الخلافات يحل بالطرق السلمية، فإن بعضها يؤدي للأسف إلى ما لا تحمد عقباه.

ذلك ما حدث حين أقدم زوج مصري على قتل زوجته باستخدام سلاح أبيض، ثم طعن نفسه بعد ذلك، اليوم الجمعة، في حادث مأساوي هز الشارع المصري.

وشهدت منطقة «ميت نما» التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الحادثة المأساوية الناجمة عن خلافات زوجية عادية.

ولم يكتف الزوج بذلك، بل حاول الانتحار بطعن نفسه، إلا أنه لم يفلح في ذلك.

وقد نقلت الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وحسب السلطات الأمنية، فإن مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطاراً من مركز شرطة قليوب يفيد بتلقيه بلاغاً بقيام عامل بقتل زوجته بسلاح أبيض سكين، وطعن نفسه.

وذكرت السلطات أن الجثة تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وسط حراسة أمنية.