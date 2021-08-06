مصر.. قتلى وجرحي في مشاجرة بالأسلحة النارية

شعبان بلال (القاهرة)

أسفرت مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية في مصر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى الانتقال لموقع الحادث والسيطرة عليه.

وذكرت السلطات المصرية أنها تلقت بلاغاً لغرفة عمليات النجدة من أهالي قرية بني مر بمركز الفتح في محافظة أسيوط (جنوب مصر)، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع قتلى ومصابين من الجانبين.

وانتقل فريق من الشرطة والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق الناروبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بجزيره بنى مر بين عائلتي «زيادة» و«يوسف»، أسفرت المشاجرة عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين هما.

ونقلت السلطات المصرية جثامين المتوفين إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم، وكلفت المباحث بضبط طرفى المشاجرة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.