محمد حماقي يتصدر الأكثر بحثاً لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري محمد حماقي، اليوم الجمعة، الأكثر تداولاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد الإعلان عن أولى أغنيات ألبومه الجديد، الذي سيطرح بعنوان «يا فاتني».

وأعلن الفنان عزيز الشافعي، عن اسم أغنية المطرب محمد حماقي الجديدة «زيها مين» أولى أغنيات ألبوم «يا فاتني»، وذلك بعد غياب حماقي عن الغناء لمدة تزيد عن عامين.

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالأغنية الجديدة التي طرحها حماقي، مؤكدين أنهم في انتظار باقي أغاني الألبوم الذي طال انتظاره.

وأغنية «زيها مين»، التي طرحها محمد حماقي منذ ساعات، من كلمات عزيز الشافعي وألحانه، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة «كيه إي» التي يملكها محمد حماقي.