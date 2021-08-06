رحيل الشاعر المصري حسن رياض

شعبان بلال (القاهرة)

توفي الشاعر الغنائي المصري حسن رياض، اليوم، بعد دخوله في غيبوبه نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة. وكتب الناقد الفني والكاتب المصري شعبان يوسف، عبر حسابه على فيس بوك:«مات الشاعر الجميل حسن رياض رغم كل المحاولات، وترك ظلاً عظيماً من الكلمات والمشاعر والحب والجمال».

ونُقل الشاعر الغنائي حسن رياض إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد دخوله في غيبوبة، أمس، حيث تدخلت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، واستجابت لمناشدات زملائه من الوسط الفني والثقافي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد حسن رياض واحداً من أبرز الشعراء الغنائيين في جيله، حيث قدم مجموعة مميزة من الأغنيات التي غناها كبار الفنانين وتعلق بها الجمهور، ومن أبرزهم محمد منير، محمد فؤاد، على الحجار، طارق فؤاد، أحمد منيب، أمل وهبي، مي فاروق، إيهاب توفيق، بالإضافة إلى الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

وكتب أيضا للفنان حمد منير أغنيتي «برج حمام» و«النواصي»، بينما تعاون مع علي الحجار في 3 أغنيات منها «اللي اشترى»، و «في عنيكي الضي»، و «من غير ما تتكلمي»، وكان له تعاون واحد مع إيهاب توفيق في أغنية «مدفع رمضان»، ووليد توفيق في أغنية «عشمنا وراح»، وغيرها من الأعمال الأخرى.

