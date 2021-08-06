6 قتلى في تحطم طائرة سياحية في أميركا

قُتل ستة أشخاص جراء تحطم طائرة مائية فى جنوب شرق ألاسكا، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل الأميركي.

وأورد في بيان أن خدمات الطوارئ تلقت إشارة من منارة استغاثة حوالى الساعة 11,20 (19,20 ت غ) على بعد 13 كيلومتراً شمال شرق كيتشيكان.

وعثرت مروحية تابعة لخفر السواحل على حطام الطائرة عند الساعة 14,37 وأنزلت اثنين من رجال الإنقاذ في الموقع لكنهما لم يعثرا على ناجين.

كان على متن الطائرة المائية، إضافة الى قائدها، خمسة ركاب، تبينّ أنهم سياح جاؤوا على متن باخرة سياحية.

وقالت الشركة المشغلة إن الرحلة كانت مستقلة لم يوفرها خط الرحلات البحرية.

ويُنظم العديد من شركات السياحة رحلات إلى الممرات الضيقة الموجودة حول كيتشيكان، التي تحيط بها غابات ومرتفعات صخرية. تشمل معظم هذه الجولات ركوب طائرة مائية تهبط على الماء. وشهدت المنطقة حوادث عدّة في السنوات الأخيرة.

في مايو 2019، لقي ستة أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين طائرتين تقلان سياحاً. وفي عام 2015، تحطمت طائرة بعد اصطدامها بمرتفع صخري، ما أسفر عن مقتل ركابها التسعة قرب بحيرة في المنطقة ذاتها.