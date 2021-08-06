الشرطة المصرية تقبض على مغني "بنت الجيران".. وهذه التهمة!

أكدت وسائل إعلام محلية مصرية، أن الشرطة ألقت القبض على مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وقال موقع "بوابة الأهرام" المصرية، "تمكنت الأجهزة الأمنية بالساحل الشمالي، من القبض علي مطرب المهرجانات حسن شاكوش أثناء قيادة سيارة دون لوحات معدنية".

وأكد مصدر مسئول للموقع، أنه "حُررت مخالفة لمطرب المهرجانات شاكوش، للسير بسيارة دون لوحات معدنية داخل إحدى قرى مارينا بالساحل الشمالي".

أتى ذلك القرار قبل ساعات من إحياء حفل غنائي كان من المقرر إقامته، الجمعة، بمشاركة مطرب الراي الجزائري الشاب خالد في الساحل الشمالي.​

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الشرطة المصرية معاقبة مغني "بنت الجيران"، الأغنية الشعبية المعروفة، ففي أبريل الماضي، أكدت وسائل إعلام مصرية، أن الشرطة ألقت القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش بسبب مخالفة القانون.