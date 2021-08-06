وجبة خفيفة تمنع من السرطان والنوبات القلبية!

ثبت أن عنصرا بسيطا للوجبات الخفيفة له فوائد صحية رائعة بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية، وخفض الكوليسترول والمساعدة على إنقاص الوزن.

ويقلل النظام الغذائي الصحي أيضا من مقدار الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم. ووفقا لنتائج دراستين طويلتين في جامعة هارفارد، فإن الحصول على جرعة يومية من المكسرات يمكن أن يساعد في إطالة عمر الشخص، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال المعد المشارك للدراسة الدكتور فرانك هو، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية هارفارد للصحة العامة: "وجدنا أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات كل يوم يعيشون حياة أطول وأكثر صحة من الأشخاص الذين لم يأكلوا المكسرات".

وأضاف أن الذين يتناولون المكسرات يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي. وبشكل عام، كان الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يوميا أقل عرضة بنسبة 20% للوفاة خلال فترة الدراسة، من أولئك الذين تجنبوا المكسرات.

وأشار باحثو جامعة هارفارد أيضا إلى أن تركيبة المكسرات - الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية - قد توفر خصائص "واقية للقلب ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة".

وقال الدكتور هو: "المكسرات غنية بالبروتين والألياف، ما يؤخر الامتصاص ويقلل الجوع"، مضيفا أن المكسرات تحتوي في الغالب على دهون صحية غير مشبعة.