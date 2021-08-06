هل دخل مصطفى كامل العناية المركزة بسبب "كورونا"؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

لا يزال الفنان مصطفى كامل داخل مستشفى العجوزة التخصصي أحد المستشفيات المصرية الشهيرة في علاج حالات الإصابة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل لـ"الاتحاد" إنه لا صحة لدخوله العناية المركزة ولكن ابنته من تتواجد داخل العناية المركزة لخطورة حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن أسرة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الأسبق تتواجد بالكامل داخ المستشفى القاطنة في محافظة الجيزة، وتلقى فيها الكثير من المشاهير الرعاية الصحية داخلها بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.