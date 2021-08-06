عمرو سعد يكشف تفاصيل لقائه مع الفنانة دلال عبد العزيز بالمستشفى!

شعبان بلال (القاهرة)

كشف الفنان المصري عمرو سعد، عن تفاصيل حديثه مع الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أثناء زيارته لها في المستشفى، التى تتلقى بها العلاج من آثار فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 3 أشهر.

وقال سعد خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج ET بالعربي، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعرف بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم، موضحا أنها كانت تتحدث معه بصعوبة وتعاني من عدم القدرة على التنفس، لكن على الأقل بدأت تتحسن نوعا ما.

وحول دورها في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عُرض في رمضان الماضي، نفى عمرو سعد أن يكون فريق العمل قد لجأ لتقليص دورها وختمه بوفاتها ضمن أحداث المسلسل، موضحا أنها مثلت مشاهدها بالكامل، وكانت تود العودة إلى مصر بشكل سريع.

ونفى سعد إصابة الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير المسلسل، متوقعا أن إصابتها كانت بعد عودتها من موقع التصوير إلى مصر، مشيرا إلى أنها كانت مترددة في قبول الدور لأنها كانت تخشى أن تصاب بالكورونا، أو تنقل الفيروس لزوجها خاصة أن ظروفه الصحية وقتها لم تكن جيدة.

وفي وقت سابق، أصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الماضي وتم نقلها وزوجها الفنان سمير غانم لمستشفيات خاصة في العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يتوفى غانم بعد مسيرة فنية حافلة، فيما لا تزال دلال تتلقى الرعاية الصحية.



