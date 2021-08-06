تعرض فنان مصري لأزمة قلبية.. وابنته تكشف التفاصيل

أصيب الفنان المصري صلاح عبدالله بأزمة قلبية مفاجئة الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكشفت ابنته الإعلامية دنيا عبدالله عن تفاصيل تعرض والدها لأزمة صحية، حيث أوضحت على حسابها في فيسبوك، أمس الخميس، أن الفنان شعر قبل يومين بألم في منطقة الصدر، وفقا لموقع العربية.

وأضافت أنه تم نقل والدها على الفور إلى المستشفى حيث قال الأطباء إنه أصيب بأزمة قلبية، ما دفعهم لإجراء قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

إلى ذلك طمأنت الجمهور بأن حالة صلاح عبدالله استقرت، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة عادية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يغادر المستشفى خلال ساعات بحسب تأكيدات الأطباء.

وطلبت من محبي والدها الدعاء له كي يتجاوز هذه المحنة سريعاً. وأشارت إلى أن الأطباء أخبروها بقدرته على العودة لتصوير أعماله بعد أن ينال قسطاً من الراحة لعدة أيام.