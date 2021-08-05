شركة تدفع مليون دولار لعامل بسبب إهانة عنصرية

دفعت شركة «تسلا» أكثر من مليون دولار أميركي لموظف سابق من أصول أفريقية، بعد أن حصل على حكم يفيد بأن الشركة لم تمنع المشرفين عليه من وصفه بـ«الأسود» في مصنع شمال كاليفورنيا تابع لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الخميس، أن الحكم النادر الخاص بالتمييز الذي أصدره أحد المحكمين لصالح ملفن بيري، والذي أعقب إجراءات خلف أبواب مغلقة، يتوج سنوات من الشكاوى من العمال السود بأن «تسلا» تغاضت عن الاستخدام الشائع للإساءات العنصرية في خط التجميع، وكانت بطيئة في تنظيف رسومات ورموز الكراهية الأخرى التي يتم رسمها في المناطق العامة.

وأنهى الحكم سنوات طويلة وانفعالية من القتال الضروس من جانب بيري، الذي عينته الشركة كعامل مناول للمواد في عام 2015 واستقال بعد أقل من 18 شهرا.