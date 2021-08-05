أوروبا سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في يوليو الماضي

قالت خدمة التغير المناخي الأوروبية (كوبرنيكوس)، الخميس، إن شهر يوليو الماضي هو ثاني أكثر الشهور حرارة على الإطلاق في أوروبا، مدفوعا بالحرارة في شرق القارة، مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في ذات الشهر في السنوات السابقة.

وأضافت (كوبرنيكوس)، ومقرها لندن، أن يوليو2021 كان أشد حرارة من المتوسط في معظم أنحاء شمالي أوروبا وشرقها وجنوب شرقها.

وتأثرت القارة بموجات حارة بين بحر البلطيق وشرق البحر الأبيض المتوسط، وكانت ظروف الحرارة في الجنوب الشرقي من القارة صعبة بشكل خاص في نهاية الشهر.

وعلى الصعيد العالمي، جاء شهر يوليو 2021 في المركز الثالث من حيث الدفء منذ أن بدأت سجلات كوبرنيكوس، إلى جانب الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يقارب مستويات 2016 و2019.

ويمثل شهر يوليو على الصعيد العالمي عادة أكثر شهور السنة دفئا، على الرغم من أن شهر أغسطس قد يشهد تسجيل درجات حرارة أعلى أحيانا.

وكان شهر يوليو الوحيد الأكثر دفئا في أوروبا في عام 2010، حيث تأثرت أوروبا آنذاك بموجة حارة شديدة فوق غربي روسيا وأماكن أخرى.

وسجلت إيرلندا الشمالية هذه المرة رقما قياسيا جديدا لدرجة الحرارة القصوى اليومية. كما كانت درجات الحرارة في شرق إيسلندا وجرينلاند أعلى بكثير من المتوسط.