خبير بارز يحذر من ظهور متحور مقاوم للقاحات كورونا

الاتحاد (مصطفى أوفى)

أعرب خبير أميركي بارز في مجال الأمراض المعدية عن خشيته من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا المستجد خلال الخريف المقبل يكون مقاوماً للقاحات المتوفرة ضد الوباء.

ونقلت وسائل إعلام عن أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، قوله إن العديد من المتغيرات ظهرت خلال الوباء لدرجة أنه يخشى أن تظهر سلالة أكثر خطورة من المتحورة "دلتا''.

كما توقع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في لقاء تلفزيوني، أن تكون بلاده "في ورطة" إذا لم يتلق المزيد من الأميركيين لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا. كما توقع أن تتضاعف الإصابات اليومية وقد تصل إلى أكثر من 200 ألف حالة يوميًا في الأسابيع المقبلة في أميركا.

وقال "ما نراه، بسبب هذه الزيادة في قابلية انتقال المرض، ولأن لدينا حوالي 93 مليون شخص في هذا البلد مؤهلون للتطعيم ولم يتم تطعيمهم، هو أن لديك مجموعة كبيرة من الأشخاص المعرضين للخطر".

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، 106557 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمتوسط ​​متجدد لمدة سبعة أيام بلغ 90576 حالة.

هذه زيادة بنسبة 283 في المائة عن 23613 المسجل قبل ثلاثة أسابيع وأعلى متوسط ​​منذ 14 فبراير الماضي، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

ويخشى كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن يصبح الفيروس أكثر فتكًا مع مرور الوقت، بل ويتطور إلى النقطة التي يمكنه فيها تجاوز اللقاحات المتاحة حاليًا.

وقال فاوتشي "إذا لم نقم بسحق تفشي المرض بتطعيم النسبة الهائلة من السكان، فإن ما سيحدث هو أن الفيروس سيستمر في التفشي خلال الخريف حتى الشتاء، مما يمنحه فرصة كبيرة للتحول إلى متغير خطير. وبصراحة تامة، نحن محظوظون جدًا لأن اللقاحات التي لدينا الآن تعمل بشكل جيد للغاية ضد المتغيرات، خاصة في حالة المرض الشديد. لكن يمكن أن يكون هناك متغير يدفع دلتا جانبًا".

وحذر من أن المتحور الجديد قد يطرح مشكلة كبيرة للولايات المتحدة.

وقال فاوتشي "إذا حدث متحور آخر لديه نفس القدرة العالية على العدوى ولكنه أيضًا أكثر خطورة، فقد نكون في مأزق حقًا".