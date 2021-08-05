ميغن ماركل تحتفل بـ«الأربعين»

لوس أنجليس (أ ف ب)

احتفت ميغن ماركل دوقة ساسكس بعيد ميلادها الأربعين في شريط فيديو تطلب فيه من أصدقائها مساعدة النساء على معاودة العمل بعد الوباء.

وتظهر الممثلة السابقة وزوجة الأمير هاري في تسجيل قصير وهي تمازح الممثلة ميليسا ماكارثي، وذلك بعد شهرين على ولادة طفلتها الثانية ليليبت.

وهي تقول في الفيديو: «بمناسبة احتفالي بعيدي الأربعين، أطلب من 40 صديقاً أن يكرّسوا 40 دقيقة من وقتهم للمساعدة في توجيه النساء اللواتي يتحضّرن للعودة إلى سوق العمل».

وتردف: «أظنّ أنه إذا ما قمنا بذلك جميعاً وخصّصنا 40 دقيقة لعمل من هذا القبيل فستجرّ النتيجة الأخرى».