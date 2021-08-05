أستراليا تدفع تعويضات لأبناء «الجيل المسروق»

سيدني (د ب أ)

خصصت الحكومة الأسترالية 6. 387 مليون دولار أسترالي (280 مليون دولار أميركي) تعويضاً لأفراد «الجيل المسروق» بالبلاد، وهم السكان الأصليون الذين انتزعوا من أسرهم، في إطار جهود لدمجهم في المجتمع الأسترالي. وجرى انتزاع الآلاف من الأطفال من أسرهم بين عامي 1910 و1970 في جهود «لإعادة تثقيفهم» ومساعدتهم على الانسجام أكثر في مجتمع المهاجرين الأوروبيين. والبعض أخذتهم عائلات خاصة والآخرون بعثات مسيحية. ومن ذلك الحين صارت الخطوة ينظر إليها على أنها محاولة لاستئصال مجتمع السكان الأصليين. وسوف يحصل الأفراد المتبقون من الجيل المسروق على 75 ألف دولار لكل منهم، وكذلك سبعة آلاف دولار في شكل «مساعدة على مداواة جراح الماضي».