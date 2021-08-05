حظر بث فيديوهات الأولمبياد

طوكيو (د ب أ)

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أمس أن تسجيلات الفيديو الخاصة بأولمبياد طوكيو غير مسموح ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية حقوق البث التليفزيوني لشركائها. وجاءت هذه الخطوة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية بعد يوم واحد من تعليق حساب العداءة الجامايكية إيلين تومسون هيره، على «إنستجرام» بعد أن نشرت تسجيلات لفوزها بذهبيتي سباقي 100 و200 متر ضمن منافسات ألعاب القوى في طوكيو. وأوضح مارك أدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية «نشجع الناس على نشر صور الفعاليات، ولكن الفيديوهات تخص حاملي حقوق البث التليفزيوني». وتحدثت «فيسبوك» المالكة لـ «إنستجرام» عن حدوث خطأ، ورفع الحظر عن الحساب الخاص بالعداءة الجامايكية.