هذه تفاصيل الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز

عبد الله أبو ضيف

كشف مصدر صحي تفاصيل الحالة الصحية لنجمة السينما والتلفزيون المصرية دلال عبد العزيز، وذلك بعد نقلها إلى مستشفى حكومي متخصص في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ«الاتحاد»، إن حالة الفنانة المصرية تشهد تحسناً ملحوظاً خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تنفيذاً للبروتوكول الطبي الموضوع من قبل إدارة المستشفى.

وأشار المصدر إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى في الفترة الحالية الأكسجين الطبي عبر الأجهزة المخصصة نظراً لمعاناتها من أمراض الصدر نتيجة تأثرها بإصابتها بفيروس كورونا.

في وقت سابق من هذا العام، أصيبت الفنانة بفيروس كورونا المستجد، خلال شهر رمضان الماضي، ونقلت صحبة زوجها الفنان سمير غانم إلى مستشفيات خاصة في العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يتوفى غانم بعد مسيرة فنية حافلة، فيما لا تزال دلال تتلقى الرعاية الصحية.