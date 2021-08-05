5 عادات.. أخطر من التدخين

ترجمة: عزة يوسف

في حين أن التدخين شديد الخطورة ويتسبب في وفاة الملايين من الأشخاص حول العالم، هناك العديد من العادات الشائعة لا تقل خطورة عنه، تؤثر على عقلك وجسدك وروحك، وأوضح موقع «India» أنها تسبب أضرار التدخين أو أكثر، لذلك يجب التخلص منها:

1- الوحدة:

أثبتت الأبحاث أن الوحدة المزمنة يمكن أن تؤثر على الصحة العامة وصحة الدماغ بشكل أكبر، وتشير بعض الدراسات إلى العلاقة بين الوحدة والإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر.

2- النظام الغذائي السيئ:

على الرغم من أهمية الطعام الصحي إلا أن أغلبنا يتناول الأطعمة المصنعة والسريعة والمليئة بالملح والسكريات وعدم الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة، وتشكل هذه العادة أساساً للعديد من الأمراض مثل السمنة والسكري.

3- الحياة الخاملة:

أصبحنا نجلس لساعات طويلة أمام الشاشات، وأثبتت دراسة أجرتها جامعة ألمانية العام 2014 أن كل ساعتين يجلسهما الشخص، تزيد من فرص إصابته بسرطان القولون بنسبة 8 في المئة وسرطان الرئة بنسبة 6 في المئة، بصرف النظر عن أي نشاط بدني آخر خلال اليوم.

4- الحرمان من النوم:

يسهم الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات في الحرمان من النوم، كما يتسبب الضوء الأزرق المنبعث منها في مشكلات مثل إجهاد العينين وعدم وضوح الرؤية أو حتى إعتام عدسة العين.

5- التشاؤم:

أصبح التشاؤم والمنظور السلبي مشكلة واسعة الانتشار في العصر الحالي، والتشاؤم هو تصور أن الأمور ستسوء أو لن تسير وفقاً للخطط الموضوعة مما يؤدي إلى الإحباط والإكتئاب.