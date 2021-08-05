أبوظبي (القاهرة)
نقل موقع «Hum Nutrition» عن تارا يونغبلود خبيرة علم نفس النوم قولها إن الوضع الذي يتخذه الفرد أثناء نومه يكشف عن شخصيته ويؤثر في جودة نومه:
1- وضعية الجنين
ينام فيها الشخص على أحد جانبيه مع ثني ذراعيه ورجليه للداخل، حيث تقول تارا إنها تدل على شخصية عصابية، تميل لامتلاك أفكار ومشاعر القلق والتوتر.
2- الجندي
ينام فيها الشخص على ظهره وتكون ذراعاه مستقيمتين إلى جانبه كما لو كان مستلقياً في حالة انتباه ويقظة.
وتقول تارا: إن تلك الوضعية تدل على تمتع أصحابها بالقوة والصمت والتركيز على أهدافهم دون أن يحدثوا ضجة.
3- النوم الجانبي
ينام الشخص على أحد جانبيه مع فرد الذراعين أمامه أو ملتفين حوله، حيث إنه يكون عادة شخصاً منفتحاً على الحياة، ويتحدث مع الجميع.
4- الفنان
ينام الشخص على ظهره مع فرد رجليه ومد ذراعيه فوق رأسه، وتلك الوضعية تدل على شخصية تتمتع بأسلوب غير تقليدي.
5- النوم على المعدة
ينام الشخص على بطنه ويضع رأسه على أحد الجانبين وذراعيه تلفان حول الوسادة، وقالت تارا: إن النائم على المعدة باحث مغامر، إلا أنهم من الشخصيات الحساسة.