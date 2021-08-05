وضعية نومك.. دليل شخصيتك

أبوظبي (القاهرة)

نقل موقع «Hum Nutrition» عن تارا يونغبلود خبيرة علم نفس النوم قولها إن الوضع الذي يتخذه الفرد أثناء نومه يكشف عن شخصيته ويؤثر في جودة نومه:

1- وضعية الجنين

ينام فيها الشخص على أحد جانبيه مع ثني ذراعيه ورجليه للداخل، حيث تقول تارا إنها تدل على شخصية عصابية، تميل لامتلاك أفكار ومشاعر القلق والتوتر.

2- الجندي

ينام فيها الشخص على ظهره وتكون ذراعاه مستقيمتين إلى جانبه كما لو كان مستلقياً في حالة انتباه ويقظة.

وتقول تارا: إن تلك الوضعية تدل على تمتع أصحابها بالقوة والصمت والتركيز على أهدافهم دون أن يحدثوا ضجة.

3- النوم الجانبي

ينام الشخص على أحد جانبيه مع فرد الذراعين أمامه أو ملتفين حوله، حيث إنه يكون عادة شخصاً منفتحاً على الحياة، ويتحدث مع الجميع.

4- الفنان

ينام الشخص على ظهره مع فرد رجليه ومد ذراعيه فوق رأسه، وتلك الوضعية تدل على شخصية تتمتع بأسلوب غير تقليدي.

5- النوم على المعدة

ينام الشخص على بطنه ويضع رأسه على أحد الجانبين وذراعيه تلفان حول الوسادة، وقالت تارا: إن النائم على المعدة باحث مغامر، إلا أنهم من الشخصيات الحساسة.