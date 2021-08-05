كيف تساعد ابنك المراهق؟

أبوظبي (الاتحاد)

قدم موقع «Times of India» بعض الطرق التي يمكن للآباء والأمهات من خلالها مساعدة أبنائهم أثناء مرحلة المراهقة:

امنحه الاستقلال.. بينما يتجه ابنك المراهق نحو سن الرشد، اتركه يتصرف بمفرده، بما يمنحه الاستقلالية ويشعره بالاعتماد على نفسه.

طور مهاراته.. يتعرض طفلك لأشخاص مختلفين بعد البلوغ، لذلك عليك أن تساعده على تطوير مهاراته الاجتماعية في التعامل مع مختلف الشخصيات.

لا تحد من خياراته.. لا تُثني ابنك أبداً عن التطلع لأهداف عالية، بدلاً من ذلك، اجعل خياراته مفتوحة ودعه يستهدف الوصول إلى مراتب عظيمة.

الدفاع عن نفسه.. إذا شعر ابنك بالإحباط ولم تسر الأمور كما يريد، علمه الدفاع عن نفسه والتحلي بالقوة في مواجهة أحداث الحياة.

إثراء قدراته.. عندما ينضج الشخص ويصبح بالغاً، يصبح بحاجة إلى اتخاذ قرارات كبيرة بنفسه في الحياة، تأكد من أن تكون قرارات ابنك فعالة بما يكفي لتوافق على تنفيذها.

إدارة الأموال

عندما يكبر الطفل، يجب أن يتعلم تقدير قيمة المال وكيفية التعامل معه، حيث يصبح الدخل والنفقات جزءاً مهماً من حياته القادمة كبالغ ومسؤول.