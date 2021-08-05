اللحوم المصنعة هل تخفض البصمة الكربونية؟

أبوظبي (الاتحاد)

يرى المختصون أن استمرار استهلاك كميات كبيرة من اللحوم على كوكب الأرض يُعد أحد الأسباب الرئيسية لإزالة الغابات في أميركا الوسطى والجنوبية، بما يؤدي إلى إطلاق الكربون بشكل غير مسبوق في الغلاف الجوي.. فكي ننتج 100جرام من اللحوم الحمراء، يجب توفير مساحة 164 مترًا مربعًا من المراعي، مما أدى إلى التفكير في طرح بدائل للحوم التي تتطلب إزالة الكثير الغابات وبالتالي التسبب في تلوث الجو.وفي عام 2017، وقع أكثر من 15 ألف عالم من جميع أنحاء العالم على تحذير يدعو الإنسانية إلى تقليص استهلاك الفرد الواحد من اللحوم بشكل كبير، حيث أوضح تقرير منظمة الأغذية والزراعة أن الثروة الحيوانية مسؤولة عن حوالي 14.5% من انبعاثات غازات الدفيئة بشرية المنشأ، كما تستخدم الحيوانات أيضًا كميات هائلة من المياه العذبة، بينما يتسبب الجريان السطحي للملوثات الناتجة عن عمليات تربية الماشية الصناعية إلى تلوث المجاري المائية المحلية.

وطرح التقرير خبرًا جيدًا مفاده أن الإنجاز التكنولوجي وعلوم الأغذية المتقدمة أسهمت في تقديم عدد من الشركات بدائل مناسبة للغاية للحوم، وهو ما يُعتبر إنجازًا يُسهم في الحد من انبعاثات الكربون، وفي نفس الوقت يوفر وجبات لذيذة الطعم من اللحوم المصنعة لمحبي اللحوم.