طعامك.. يحسّن مزاجك

القاهرة (الاتحاد)

أكد موقع «Humnutrition»، أن الطعام الجيد، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات، يساعد في تحسين مزاجك وشعورك بالرفاهية ويتضمن:

الدوبامين: يرتبط هرمون الدوبامين بالشعور بالراحة، ويسبب انخفاضه الشعور بالتوتر، بينما زيادته الكبيرة قد تؤدي إلى الاعتماد عليه كناقل عصبي محفز، بما قد يمثل مشكلة كبيرة في حالة تفضيل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأملاح.

الأوكسيتوسين: يشار إليه غالباً بأنه «هرمون الحب»، ويرتبط بالتعاطف والثقة وبناء العلاقات.

السيروتونين: يؤثر على استقرار الحالة المزاجية، ويساعد خلايا الدماغ والجهاز العصبي على التواصل مع بعضها، كما يؤثر على الأكل والنوم والهضم، ومشاعر السعادة.