عالم مدهش وجهة العائلات والزوار

دبي (الاتحاد)

يستقبل عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي، سكان دبي وزوارها ليضمن لهم لحظات سعيدة مليئة بالترفيه والمرح من خلال مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة والعروض الترفيهية الجديدة والمشوقة خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي.

ويقدم عالم مدهش مجموعة من الفعاليات الصيفية السنوية المناسبة للعائلات، والتي تستقطب الأطفال والشباب من مختلف الأعمار ضمن بيئة مغطاة مليئة بالتشويق والمرح بالإضافة إلى فرصة لقاء شخصيتي مدهش ودانة ضمن أجواء هذه الوجهة الرائعة.

وتستمر الدورة الحالية من عالم مدهش في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 28 أغسطس. ويقدم المنتزه الترفيهي الداخلي مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتفاعلية مع تجارب وألعاب رائعة .ويضم عالم مدهش المستوحى من أجواء البحيرات حيث يعيش مدهش ودانة، خمس «قرى» فريدة من نوعها، حيث توفر كل قرية مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية على مدار اليوم.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بقرية المغامرات التي تضم 64 لعبة تستهدف الأطفال من جميع الأعمار. وتناسب منطقة المنافسات اليافعين في ما تفتح منطقة نيف بلاست أبوابها أمام الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات فأكثر. ويمكن لليافعين الطيران في الهواء عبر المسارات الانزلاقية والمنزلقات مع منطقة ترامبولين تناسب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و12 سنة. ويمكن للأطفال الصغار الاستمتاع بالقفز في منطقة تلال القفز البيضاء، في ما يقدم مختبر ديغرز للأطفال الكثير من المرح مع أجهزة ومعدات حقيقية مصغّرة.

وتضم قرية الفرح مجموعة كبيرة من الألعاب التقليدية، بالإضافة إلى جوائز يمكن الفوز بها. ويمكن للزوار من سعداء الحظ الفوز بألعاب ضخمة أو اختبار مهاراتهم في الألعاب الإلكترونية باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الألعاب.

وتحتضن قرية الاستكشاف في عالم مدهش مجموعة من ورش العمل والألعاب المستوحاة من شخصية دانة المخترعة وشخصيتها المحبة للمعرفة. وتضم القرية منطقة ألعاب الأطفال ومنطقة الألعاب المائية ومنطقة للحفلات، تكملها ورش عمل ترفيهية وعدد من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستضيفها جهات مثل هيئة الصحة بدبي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وجمارك دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودبي للثقافة ومركز دبي للإحصاء.

ويستقبل عالم مدهش زواره طوال أيام الأسبوع، حيث يفتح أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

وتستمر فعاليات الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حتى يوم 4 سبتمبر. وتلتزم جميع الوجهات والمتاجر المشاركة بقواعد الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.