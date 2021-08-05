ماجد المصري مع «سيد بابلو» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الفنان ماجد المصري لـ«الاتحاد» عن خوضه السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل بعنوان «سيد بابلو»، وهو من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، حول الطبقات الاجتماعية المختلفة وكيف تربطها العديد من الخيوط المتشابكة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل سبتمبر المقبل، حيث تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيداً لبدء التصوير.

وأشار إلى أن المسلسل يعيده لدراما الأكشن، الممتلئة بعناصر التشويق والإمتاع، والتي تحتوي على خطوط اجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية. وأوضح أنه لم يتواجد على شاشة رمضان الماضي، لارتباطه بمسلسل «الملك أحمس» الذي توقف تصويره لحين انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل «الملك» ومراجعة السيناريو الخاص بالعمل بشكل كامل وإبداء الرأي بموضوعية؛ تمهيداً لإجراء بعض التعديلات اللازمة.

وقال المصري: إنه يستعد لتصوير فيلمه الجديد والذي اختار له اسم مؤقت «سوق المال»، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وهنادي مهنا، وإخراج محمود كامل وسيجسد شخصية أحد العاملين بالبورصة، والذي يواجه صراعات عنيفة مع المستثمرين.