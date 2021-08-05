الكلمة الطيبة.. علاج

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الدكتورة الإماراتية سعاد لطفي، أحد أبرز أطباء الجلدية في دولة الإمارات والمنطقة، أن الطبيب الماهر هو الذي يتسلّح بالمشاعر والكلمة الطيبة، لافتة إلى أن الطبّ شغفٌ رافقها منذ سنوات دراستها الأساسية، وحلمٌ أرادت تحقيقه بمساندة العائلة الداعم الأول لهذا المشوار الذي أرادت من خلاله أن تغيّر الصورة النمطية للمهنة.

جاء ذلك خلال استضافتها ضمن حلقة من برنامج «ملهمون» الذي يُطلّ على مشاهدي قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مساء كلّ ثلاثاء عند الساعة 10 مساءً.

وتناولت الدكتورة سعاد لطفي خلال الحلقة بداية تشكّل شخصيتها منذ الطفولة ودعم العائلة الذي كان بمثابة الركيزة الأساسية في توجيهها نحو اتخاذ العلم منهجاً لحياتها، واستعرضت مشاهد من مراحل دراستها.

وأشارت إلى فترة دراستها العملية في الجامعة بقولها: عندما كنّا نتواجد في غرفة العمليات كفريق واحد، نشجّع بعضنا البعد، والجميع اعتقد أنني كنتُ أدرس الطبّ وأتقدّم للاختبارات فقط من أجل أن أحقق الغاية الأكاديمية وأحظى بنتائج مرتفعة وحسب، لكنهم لم يكونوا يعلموا أنني كنتُ أتجهّز من أجل التخصص لأنني كنتُ أطمح للتميّز والإبداع في مجالي لا أن أعمل بوظيفة روتينيّة.