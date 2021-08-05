سوسن بدر في بيروت من أجل «60 دقيقة»

القاهرة (الاتحاد)

تتواجد الفنانة سوسن بدر في العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير مشاهدها في مسلسل «60 دقيقة» من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، وبطولة، ياسمين رئيس ومحمود نصر، مروة الأزلي، وصبري فواز، وثراء جبيل، والسعودية فاطمة النبوي.

وقالت سوسن بدر لـ «الاتحاد»: إنها تظهر خلال أحداث المسلسل بدور والدة ياسمين رئيس، ويعتمد في أحداثه على الإثارة والتشويق، من خلال أحداث تتم خلال «60 دقيقة» هي الزمن الفعلي الذي تدور فيه أحداث العمل.

وأضافت بدر: أصور أيضاً دور البطولة في مسلسل «السيدة زينب»، والذي يشارك في بطولته محمود عبدالمغني، ودينا وأحمد وفيق، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، ويدور في 60 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي، موضحة أن هذه النوعية من الأعمال والتي تنتمي إلى نوعية الدراما الطويلة، يعد الأنسب لها العرض خارج الموسم الرمضاني، وتدور أحداثه حول منطقة عن السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصاً في تلك المنطقة في إطار اجتماعي مشوق.