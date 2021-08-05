حسين الجسمي يطرح أغنية «زايد الثاني»

مراد اليوسف (دبي)

من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أصدر الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان «زايد الثاني»، واصفاً وبكل فخر في أبيات شعرية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بذخر الوطن وسليل العز الذي يحمل صفات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه...

حيث يقول في مطلع القصيدة:

الــكـرم والــمجــد والـهـيبة

فيك وانته ذخر الاوطاني

يــا ســليل الــعز والطــيبة

يــا مــحــقـق كــل الامــاني

فِــعل بــو خــالد نماري به

بـالفعل هــو زايد الثاني

زيَّــن الاوطــان ترتــيــــبه

أشــهد أنَّـه الـقايد الباني..

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية «زايد الثاني»، مع المايسترو وليد فايد في عملية التوزيع الموسيقي، ومكساج وماستر الأغنية للمهندس جاسم محمد، وقد تم طرح العمل عبر قناة حسين الجسمي في موقع YouTube، من خلال فيديو أعد خصيصاً بفكرة جميلة ولقطات مصورة جديدة ومميزة، بالإضافة إلى نشرها عبر الإذاعات، وجميع المنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.