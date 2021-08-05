الأسود تقتل 3 أطفال في تنزانيا

قتلت أسود ثلاثة أطفال بالقرب من محمية نغورونغورو في تنزانيا، وقت محاولة هؤلاء البحث عن حيوانات مفقودة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وكان الأطفال، وهم بين التاسعة والحادية عشرة، قد عادوا للتوّ من المدرسة وقصدوا غابة قريبة من محمية نغورونغورو للبحث عن حيوانات، وفق ما صرّح جاستن ماسيجو رئيس شرطة أروشا.

وفي هذا الموقع بالتحديد «انقضّت الأسود على الأطفال الثلاثة وجرحت طفلاً آخر».

وتقع محمية نغورونغورو المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلّابة وثروتها الحيوانية في شمال تنزانيا، وهي مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وناشد ماسيجو جماعات السكان في المنطقة «توخيّ الحذر من الحيوانات المفترسة، لا سيما عندما يُطلب من الأطفال رعاية المواشي».

وتجيز تنزانيا للمرّبين العيش في المتنزّهات الطبيعية وترك مواشيهم ترعى إلى جانب الحيوانات البرّية. لكن الحوادث بين البشر والحيوانات، لا سيّما الفيلة والأسود، منتشرة، إذ غالباً ما تهاجم الحيوانات السكان والمواشي والمحاصيل.