محمد هنيدي يعود للسينما بعد سنوات من الغياب

بعد غياب دام أربع سنوات عن شاشات السينما، عاد الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي بفيلم (الإنس والنمس) الذي يدور في قالب من الفانتازيا عن عالم الجن والصراع الأبدي بين الخير والشر.

كان آخر فيلم قدمه هنيدي (56 عاما) للسينما «عنترة ابن ابن ابن شداد» في عام 2017 مع المخرج شريف إسماعيل.

وفي تقديمه للفيلم الجديد، كتب هنيدي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «بنقدم لكم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة زي الأفلام الأجنبية بمستوى متطور وجديد وبقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة وللعيلة كلها».

يتناول الفيلم قصة تحسين (محمد هنيدي) الذي يعمل مشرفا في بيت الرعب بمدينة الملاهي ويتعرض في أحد الأيام لحادث سير يلتقي بسببه مع نارمين (منة شلبي) التي تنتمي لعائلة النمس الملعونة من الجن وتسعى للحفاظ على وجودها من خلال التزاوج مع البشر.

يقع تحسين في حب نارمين دون أن يعرف حقيقتها وينساق وراء عائلتها، فيعيش معهم لفترة داخل قصرهم ليكتشف بمرور الوقت أنهم يستغلونه ويعتزمون التخلص منه، فيعمل على القضاء عليهم بمساعدة أسرته.

ورغم تعرض أفلام مصرية سابقة للعلاقة بين عالمي الإنس والجن مثل (عفريتة هانم) و(عفريتة إسماعيل يس) إلا أن أعمال الجرافيكس في «الإنس والنمس» جاءت مميزة ومتقنة الإدماج وأضافت قيمة للفيلم.

يمثل «الإنس والنمس» الذي كتب قصته وأخرجه شريف عرفة التعاون الثاني بين المخرج الكبير ونجم الكوميديا بعد فيلمهما الناجح «فول الصين العظيم» في عام 2004.

وقال هنيدي، في تصريحات صحفية: «من سنة تقريبا، أرسل لي الأستاذ شريف (عرفة) السكربت وفرحت جدا أول ما قرأته وبدأنا في التحضير للفيلم بسرعة».

يشارك هنيدي في فيلمه الجديد كل من منة شلبي وعمرو عبد الجليل وصابرين وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ودنيا ماهر.

وقالت منة شلبي، في تصريحات قبل العرض الخاص للفيلم: «تحمست للفيلم بداية بسبب صناعه، الأستاذ شريف عرفة والأستاذ محمد (هنيدي)، والمنتج هشام عبد الخالق».

وأضافت: «الدور جديد بالنسبة لي ومختلف. لكن أكبر صعوبة واجهتني هي أني أمسك نفسي عن الضحك في التصوير قدام هنيدي لأنه فعلا كان بيضحكنا طول الوقت».