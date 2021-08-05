مصر تصدر شهادات إلكترونية للمطعمين ضد كورونا

أصبح بإمكان المصريين، الذين تلقوا لقاحات كوفيد-19 ويرغبون في السفر إلى الخارج، الحصول على شهادات بكود الاستجابة السريعة في مراكز صحية تم تخصيصها في جميع أنحاء البلاد.

وتحدد ما يقرب من 126 مركزاً صحياً لتطعيم المصريين الرغبين في السفر إلى الخارج لتسريع سفرهم. ويمكن لهم بعد ذلك استصدار شهادات التطعيم الإلكترونية لتقديمها للسفارات الأجنبية والسلطات في مطارات العالم.

وقالت وزارة الصحة إن قيمة استصدار الشهادة تبلغ 100 جنيه (6.3 دولار أميركي) للمصريين وعشرة دولارات لغير المصريين. وأضافت أنه سيتم قريباً توفير تطبيق على الهاتف المحمول تحت اسم «جواز السفر الصحي» لاستخدامه في المطارات.

وأعطت مصر، حتى الآن، ما لا يقل عن خمسة ملايين و570554 جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إن من المتوقع حصول البلاد 148.2 مليون جرعة من لقاحات كوفيد بحلول نهاية العام وهو ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون شخص.

وأضافت أن من المنتظر وصول المادة الخام لصنع لقاح «سينوفاك» الصيني هذا الشهر لتصنيع 70.2 مليون جرعة لقاح محلياً.

وسجلت مصر حتى يوم أمس الأربعاء 4 أغسطس، 284472 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 16550 وفاة.