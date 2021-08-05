رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة للأرض

شعبان بلال (القاهرة)

التقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت صورة مذهلة للكرة الأرضية من الفضاء، تُظهر انعكاساً ذهبياً نادراً لغروب الشمس على سطح الأرض. ونشر بيسكيت الصور عبر حسابه على موقع تويتر، وكتب: «مساء الخير من الفضاء.. انعكاس جميل لغروب الشمس من رخامنا الأزرق»، وتناقلها الآلاف من رواد موقع التغريدات.

والتقط رائد الفضاء الصورة من المحطة الدولية للفضاء من ارتفاع 250 ميلاً، مستغلاً تواجده في المحطة منذ أبريل الماضي، واستخدم كاميرا نيكون احترافية لالتقاط الصورة الذهبية. ونشر الحساب الرسمي لمحطة الفضاء الدولية صوراً أخرى تُظهر الشفق القطبي من زاوية جديدة، لتنتشر على موقع التغريدات تويتر.