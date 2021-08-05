عملات تذكارية لتخليد موكب المومياوات الملكية

أحمد عاطف (القاهرة)

خلدت مصر حدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي أقيم مطلع أبريل 2021، بإصدار عملات معدنية لها.

وأصدرت وزارة المالية المصرية عملة تذكارية من الفضة فئة المائة جنيه تحمل شعار الاحتفالية باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق هذا الحدث الاستثنائي، بالإضافة إلى إصدار عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه والخمسين قرشاً، تحمل نفس تصميم العملات الفضية.

جرى ذلك بعد قرار وزاري لتخليد الحدث الذي شهد نقل موكب المومياوات الملكية لـ 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الأسرة السابعة عشرة وحتى الثانية والعشرين، من بينهم مومياء ملوك كل من سقنن رع، أمنحتب الثاني، وتحتمس الثاني، وتحتمس الثالث، وسيتي الأول.



