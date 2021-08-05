هذه قصة سفير المانجو فى القاهرة

أحمد عاطف (القاهرة)

على الرغم من كونه سفيراً لدولة نيوزيلندا في مصر منذ 2019 إلا أن ولعه بفاكهة المانجو المصرية جعل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية تطلق عليه لقب «سفير المانجو».

وغرد السفير النيوزيلندي لدى القاهرة غريغ لويس، عبر حسابه بموقع التغريدات القصير «تويتر» بتغريدة سعيدة لأصدقائه في مصر وفى الخارج مرفقة بصورة له حاملا صندوقين من المانجو. وكتب: «وتاني تاني تاني! راجعين ناكل مانجو تاني».

وأضاف السفير النيوزيلندي في القاهرة: «بعد مرور سنة بالضبط على زيارتي للإسماعيلية في أغسطس 2020، كان من الرائع العودة هذا الأسبوع والاستمتاع ببعض المانجو المصري الطازج الرائع!»

ويعبر السفير غريغ لويس عن شغفه بهذه الفاكهة وقدرتها على تقريب المسافات بين الشعوب، لدرجة أنها باتت «سفيرا فوق العادة»، بحسب وصفه.