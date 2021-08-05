حادث سرقة لسيدة في الشارع تثير جدلاً في مصر.. والسبب!

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ولقطات لسيدة تتعرض لحادث سرقة في الشارع أثارت جدلاً واسعاً بعد تداولها، وهو ما أعاد للأذهان حادثة "فتاة المعادي".

وتوثق الصور محاولة سرقة حقيبة السيدة من قبل 3 شباب يستقلون دراجة نارية وسط الشارع وفي وضح النهار.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الواقعة حدثت في أحد شوارع مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة)، حيث خطف 3 شباب يستقلون دراجة نارية حقيبة سيدة أثناء سيرها في الشارع، وعندما تمسكت بحقيبتها تم سحلها وسط الشارع، ما تسبب في إصابتها بكدمات وجروح خطيرة.

ودخل الأمن المصري على خط الواقعة وأعلن فحص الصور المتداولة للوقوف على حقيقة الحادث وتحديد هوية المجني عليها والمتهمين.