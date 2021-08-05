ريهانا تدخل نادي المليارديرات لتصبح أغنى مغنية في العالم

قدّرت مجلة "فوربس" ثروة نجمة البوب ريهانا بنحو 1.7 مليار دولار وصنفتها أغنى مغنية في العالم، مشيرة إلى أن الفن ليس المصدر الوحيد لثروتها الطائلة هذه.

وأشارت فوربس إلى أن نحو 1.4 مليار دولار من ثروة النجمة المولودة في باربادوس واسمها الحقيقي روبن فينتي يأتي من حصة تبلغ 50 بالمئة من علامة تجارية لمستحضرات التجميل "فينتي بيوتي".

وأضافت المجلة أن باقي ثروة ريهانا تأتي من حصتها في شركة للملابس ودخلها كمغنية وممثلة.

وبينت أن المغنية تأتي في المرتبة الثانية بعد أوبرا وينفري في قائمة أغنى النساء في مجال الترفيه.