التجربة الدنماركية.. الجيش يحل دم دب «صاحب سوابق»

كوبنهاغن (أ ف ب)

يواجه دب أبيض من «أصحاب السوابق» احتمال الموت قتلاً بعدما تسبب بحوادث عدة كان آخرها مهاجمته فريق تصوير عمل وثائقي في محطّة في شمال شرق غرينلاند، وفق ما أعلن الجيش الدنماركي الذي أعطى الإذن بقتله في حال أعاد الكرّة. وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين، تمكّن الدبّ من أن يمدّ رأسه عبر نافذة لم تكن موصدة في مركز أبحاث يقيم فيه فريق التصوير. وعضّ الدبّ أحد الرجال الثلاثة في يده، قبل أن يبعده الفريق بواسطة مسدّسات إنذار. وقد سبق لهذا الدبّ أن تسبّب بخمسة حوادث، وعاد مرّتين إلى الموقع وكسر إحدى نوافذه قبل أن يفرّ مذعوراً.