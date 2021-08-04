"روس كوسموس" تعلن عن مهمات جديدة لروادها في الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الرواد الروس في المحطة الفضائية الدولية سيخرجون في مهمتين للفضاء المفتوح في سبتمبر المقبل.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا إن "أفراد البعثة رقم 65 في المحطة الفضائية الدولية بدأوا التحضيرات لمهمات سيخرجون فيها إلى الفضاء المفتوح، وتقرر حاليا أن الرائدين الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، سيخرجان في مهمتين إلى خارج المحطة في 2 و8 سبتمبر القادم".

وتبعا للبيان فإن "خروج الرائدين الروسيين من المحطة إلى الفضاء المفتوح سيكون هدفه استكمال دمج وتوصيل وحدة ناؤوكا الروسية بجسم المحطة".

وجاء في البيان أيضا "خلال الفترة القادمة سيتعين على الرواد تفريغ وحدة ناؤوكا وتفكيك المعدات التي وصلت على متنها، عملية دمج وتوصيل هذه الوحدة بالمحطة بشكل كامل قد يستغرق أكثر من ستة أشهر، وسيتطلب خروج الرواد من المحطة إلى الفضاء المفتوح في 10 مهمات تقريبا.. خلال الفترة المذكورة من الضروري أن يقوم الرواد بعدة مهمات منها مد شبكات الكوابل وخطوط الأنابيب، وكذلك تركيب معدات تثبيت الأجسام الكبيرة التي ستتواجد في الوحدة المذكورة" بحسب «rt».

ويوجد على متن المحطة حاليا 7 رواد هم: رائدا "روس كوسموس" أوليغ نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي وروبيرت كيمبرد وميغان مكارثر، وتوماس بيسكيه التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والرائد الياباني، أكيهيكو هوشيد.