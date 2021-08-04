في دولة عربية.. ما قصة أكبر مبادرة للقضاء على السمنة والتقزم؟



عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال الدكتور تامر سمير منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية: إن المبادرة تعمل منذ عامين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سمير أن المبادرة تهدف إلى تنشئة جيل صحيح عقليا وبدنيا.

وتابع أنه تم تشخيص طلاب المرحلة الابتدائية المستهدفة، وتم رسم خريطة صحية للطلاب، وتم رصد حالات أنيميا وسمنة وتقزم، وتم رسم خريطة تغذية بناء على النتائج التي حصلنا عليها من مبادرة مليون صحة.

ولفت إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المختلفة لإطلاق المشروع قريبا، وفقا لنهج علمي، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدة نماذج للوجبات تصل للطفل بشكل آمن.