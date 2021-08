جزيرة ياس تزوِّد زوارها بقوائم موسيقية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن تعاونها مع منصة الموسيقى «سبوتيفاي» كجزء من حملة «عيش إجازتك صح في جزيرة ياس»، التي حققت نجاحاً استثنائياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإطلاق ثلاث قوائم موسيقية بعنوان (Staylists) توفر الموسيقى المثالية لقضاء عطلة استثنائية في جزيرة ياس.

وتأتي هذه الشراكة مع منصة «سبوتيفاي»، بعد النجاح الكبير والاستثنائي الذي حققته حملة «عيش إجازتك صح في جزيرة ياس»، بعد إطلاق الفيديو الموسيقي المستوحى من السبعينيات، والذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة على منصة انستغرام الخاصة بالوجهة، وأكثر من مليون مشاهدة على منصة يوتيوب.

وتشجع الحملة الجديدة، المستوحاة من أغنية فرقة «بي جيز» الكلاسيكية (Stayin ‹Alive) الزوار والسياح ومحبي العطلات على قضاء أوقات ممتعة، وعيش المعنى الحقيقي للعطلة الاستثنائية، حيث يضم الفيديو ثلاثة أشخاص من محبي العطلات، وهم يقضون عطلة لا مثيل لها، ويخوضون مجموعة من التجارب المتنوعة في المعالم الترفيهية الأكثر شهرة في جزيرة ياس.

وتوفر القوائم الموسيقية الجديدة على تطبيق «سبوتيفاي» فرصة لمحبي الاسترخاء لاختيار الموسيقى المناسبة لترافقهم خلال قضاء إجازتهم في معالم الجزيرة الترفيهية، بدءاً من قائمة (Chillin› on Yas)، والتي توفر موسيقى مريحة وتساعد على الاسترخاء، مثل (Quiet Waves by All Day Island) و((Sun & Buns by Duo on Mars، وصولاً لمحبي الحفلات والموسيقى الصاخبة، حيث يقدم تطبيق «سبوتيفاي» باقة موسيقية تضم (Kool & The Gang) و(Earth Wind & Fire) و(Sister Sledge) من قائمة (Groovin› on Yas)، كما تتيح للزوار إمكانية الاستمتاع بسماع معزوفة جزيرة ياس الجديدة على التطبيق أيضاً.

وتضم القوائم الموسيقية الجديدة على تطبيق «سبوتيفاي» كل ما يبحث عنه الزوار، خلال فترة إقامتهم في الجزيرة، من خلال توفير الموسيقى المثالية لإقامة ممتعة في جزيرة ياس تناسب مختلف التجارب التي يمكنهم خوضها والاستمتاع بها، بدءاً من المدن الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية، وسباقات السيارات، وتجارب التسلق والقفز الحر الداخلي، والعديد من التجارب عالمية المستوى، بما فيها تجارب التسوق وتناول الطعام، ولعب الجولف، والإقامات الفندقية الفاخرة، والتي تجتمع في جزيرة ياس التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً.