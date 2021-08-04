4 حيل تجميل «خادعة» على مواقع التواصل!

القاهرة (الاتحاد)

حذر تقرير نشره موقع «Her World» من محاولة تجريب حيل التجميل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت إلى بعضها:

1- تسوية أسنانك:

تبدو هذه الحيلة الجمالية بالفعل فكرة مروّعة دون الحاجة إلى تجربتها، إلا أن الكثير من الأشخاص قاموا بتجربتها وتصوير مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يبردون أسنانهم.

وحذر اختصاصي تقويم الأسنان بنيامين وايت من خطورة ذلك وإلحاق ضرر دائم بالأسنان، مشيراً إلى أنها لن تنمو مرة أخرى.

2- تحديد الوجه:

بعدما شاركت عارضة الأزياء إيلي ويزرو مع متابعيها على تيك توك كيف تستخدم الواقي من الشمس على بعض الأجزاء فقط من وجهها مثل الكونتور، لإضفاء إضاءة على بعض الأماكن فقط، بدأت الكثيرات في تقليد تلك الحيلة لعمل كونتور طبيعي لوجوههن.

وعلق طبيب الأمراض الجلدية جوشوا زينر على ذلك بأنها حيلة خطير،ة ولا ينصح أي شخص بتجربتها، حيث إنه من المعروف أن التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية عامل الخطر الأكبر للإصابة بالشيخوخة المبكرة وسرطانات الجلد.

3- الصمغ للشعر:

انتشر مقطع فيديو توضح فيه إحدى الشابات أنها جربت حيلة رأتها على تيك توك، باستخدام الصمغ لتهدئة شعرها الهايش والمجعد بعد نفاد مثبت الشعر المعتاد، بما جعل شعرها يبدو بأفضل صورة.

إلا أنها عندما حاولت إزالته وغسل شعرها عشرات المرات، لم تستطع التخلص من الصمغ الذي كان ملتصقاً في فروة رأسها، لذلك توجهت للحصول على رعاية طبية متخصصة لإنقاذ فروة رأسها.

4- نمش الحناء:

تنظر بعض الفتيات إلى النمش على أنه لعنة، بينما تتمنى أخريات أن يكون لديها، وتميل هؤلاء إلى تجربة اتجاه نمش الحناء الفيروسي للحصول على نمش ذي مظهر طبيعي.

إلا أن أطباء الجلد ينصحون بالحرص عند اختيار النوع المناسب من الحناء، حيث إن الحناء الطبيعية ذات اللون المائل إلى البرتقالي آمنة للاستخدام بشكل عام، إلا أن هناك نوعاً يسمى الحناء السوداء يحتوي غالباً على عنصر خطير يسمى بارافينيلين ديامين.

ويؤدي هذا العنصر إلى رد فعل تحسسي مؤلم، مثل الشعور بالحرقان أو الوخز واللسع والتورم والاحمرار وحروق وتقرح الجلد.