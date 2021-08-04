حنان مطاوع تعود لخشبة المسرح بـ «بيج مليون»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الفنانة المصرية حنان مطاوع للعودة للوقوف على خشبة المسرح القومي المصري، من خلال «بيج مليون».. بعد غياب ست سنوات، منذ أن قدمت آخر أعمالها على خشبته بعنوان «أنا الرئيس» إخراج محسن رزق.

وقالت حنان مطاوع في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: هذا العرض يأتي ضمن خطة المسرح القومي في تقديم عدد من العروض المسرحية التي يجري التجهيز لها، وتستقطب النجوم، ويشارك في بطولته الفنانان أحمد أمين، وأحمد حلاوة، وجارٍ استكمال بقية الأبطال، ومن المقرر افتتاحها خلال الموسم الشتوي.

وأضافت حنان: أستعد لتصوير مسلسل قصير بعنوان «وش تالت» بمشاركة الفنان محمود عبد المغني، والذي تعاونت معه مؤخراً في مسلسل «بنت القبايل» وإخراج أحمد حسن، وينتمي العمل لنوعية الأعمال ذات الـ «15 حلقة»، وذلك للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكشفت عن أن مسلسلها الجديد «ورد» الذي يعد أول بطولتها الدرامية متوقف تصويره لأسباب إنتاجية، بعدما صورت الكثير من أحداث العمل، فقد تم إيقاف تصويره قبل رمضان الماضي بسبب مشاكل مع المنتج في ضخ الأموال، وليست لأي أسباب أخرى.

وقالت مطاوع: أعتقد أنه عندما سيتم حلها نستأنف التصوير لهذا العمل الذي تحمست لتقديمه، فهناك الكثير من العوامل جذبتني للمسلسل، فالدور الذي ألعبه جديد فنياً عليَّ. وأضافت أنها تقدم دور فتاة في حارة شعبية، ولها شقيق وشقيقة، وبعد وفاة والدهم الذي يجسده الفنان صلاح عبدالله، تدخل في مشكلات وأزمات كثيرة، وتحاول التغلب عليها والخروج منها، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مثير ومشوق من خلال مجموعة من الأشخاص يتعرضون للعديد من الضغوط والصعوبات المتتالية.