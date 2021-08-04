تجربة «مرشدات الإمارات» في مؤتمر عالمي

الشارقة (الاتحاد)

شارك وفدٌ من جمعية مرشدات الإمارات في المؤتمر الافتراضي العالمي للمرشدات 37، والذي أُقيم تحت شعار «نمشي معاً.. نمشي بعيداً»، عبر تقنيات التواصل المرئي مؤخراً، بحضور 125 من المنظمات الأعضاء من مختلف دول العالم.

وقالت مريم محمد الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: «إن جمعية مرشدات الإمارات تحرص على ترجمة توجيهات جمعية مرشدات الإمارات، في المضي قدماً نحو دعم الحركة الكشفية، والاطلاع على مختلف الجهود التي تصب في مصلحة تطويرها ودوام استمراريتها، ومشاركتنا في هذا المؤتمر تسهم في الاستفادة من مختلف الخبرات في هذا المجال والتعريف بتجربة الحركة الكشفية في دولة الإمارات».

وفي كلمة لها خلال المؤتمر قالت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمرشدات عائشة الصريدي: «إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تعكس حضور الحركة الكشفية الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتقرّب وجهات النظر بين جميع الأعضاء من خلال ما يناقشه المؤتمر من مقترحات تتعلّق بالنظام الأساسي، واللوائح الداخلية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، إلى جانب التصويت واعتماد التعديلات، وانتخاب وتعيين أعضاء المجلس العالمي للفترة المقبلة، وهذا كلّه يسهم في تعزيز عمل المرشدات، وإعادة النظر حول العديد من القضايا والمواضيع التي تعمل عليها الجمعية، ما يدفع باتجاه الارتقاء بالحركة الكشفية ويوسع من نطاق الخبرة والمسؤولية».