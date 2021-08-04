أغلى علاج في العالم.. مسؤول حقن أطفال الضمور العضلي بمصر يكشف التفاصيل

قال الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج مرضى الضمور العضلي كان رائعا للغاية، مشيراً إلى أن ما حدث كان حلما وتحقق ولم يتخيل أحد أن يتوفر علاج المرض.



وأضاف سعيد أن أغنى الدول لم توفر لمواطنيها ثمن العلاج الذي يصل إلى حوالي 3 ملايين دولار.



وتابع مدير معهد ناصر، إنه وبعد تكليف الرئيس السيسي تم تنفيذ مراكز العلاج في زمن قياسي، حيث تم إنشاء مراكز لعلاج المصابين بمرض الضمور العضلي، كما أن المراكز على أعلى مستوى في التقنيات العالمية وفخور بعملي في المنظومة الصحية.



وأكمل مدير معهد ناصر، أن وزيرة الصحة تتابع الأمر لحظة بلحظة في إعداد مراكز علاج، كما أنه تم إنشاء مراكز العلاج في خلال أسبوعين والتجهيزات معقدة للغاية، والعلاج له ثلاجة بمواصفات خاصة، والأجهزة التقنية معقدة للغاية والطاقم الطبي الذي سيشرف على الحالات مؤهل.

وأردف مدير معهد ناصر، أنه تم حصر 60 حالة حتى الآن جاهزة لتلقي العلاج، قائلا: "تم حقن حالتين في معهد ناصر، والمراكز هي مستشفى عين شمس التخصصي والجلاء العسكري ومعهد ناصر".



وأكمل مدير معهد ناصر، أن هناك حوالي 126 عيادة للكشف عن الأطفال المصابين بمرض الضمور العضلي، قائلا:" شخص في شركة الأدوية أكدلي أن مصر أول دولة في شرق المتوسط تستخدم علاج مرض الضمور العضلي وفي خطة موضوعة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل العلاج".