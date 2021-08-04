خنفساء يابانية تقلق هذه الدولة الأوروبية

بعد اكتشاف خنفساء يابانية في مدينة بازل السويسرية، بالقرب من حدود البلاد، يساور دوائر مكافحة الآفات الألمانية القلق.

وقال «مركز أوجستنبرغ للتكنولوجيا الزراعية»: إن هذه الخنافس يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة، نظراً لعدم وجود كائنات تتغذى عليها في ألمانيا. لذلك يجب أن ينتبه الأشخاص العاديون، ويبلغون عن وجود خنفساء كهذه حال العثور عليها، ووقفها عن التحرك بعيداً، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويصنف «معهد يوليوس كون»، وهو مركز البحوث الاتحادي للنباتات، الحشرة على أنها «خنفساء ذات شهية كبيرة».

ويذكر أن الخنفساء اليابانية تتغذى على أكثر من 300 نوع من النباتات الخشبية، وذكر «مركز أوجستنبرغ» أن منها أشجار التفاح والأشجار ذات النواة الحجرية والفراولة وفول الصويا والذرة والعنب والورود، وغيرها الكثير.