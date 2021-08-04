ما علامات الإصابة بمتحور فيروس كورونا «دلتا»؟

عبد الله أبو ضيف



قال الدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة والحساسية المصري، إن هناك عدة علامات للإصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة «دلتا»، حيث تظهر علامات المرض أشد من الطبيعي، والتهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع الشديد.



وأضاف الحداد لـ«الاتحاد» أنه إلى الوقت الحالي لا يمكن التأكد بشكل كبير من نوع السلالة إلا بعد التحليل الجيني للإصابات وهو الذي يحسم نوع الإصابة بالمتحور من عدمه.



وأشار الحداد إلى أن لقاح فيروس كورونا يقلل من حدة الإصابة بمتحورات فيروس كورونا المستجد، حيث يزيد من المناعة بشكل كبير داخل الجسم.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار متحور فيروس كورونا «دلتا» والذي يعد الأكثر انتشاراً، في الوقت الذي ظهر فيه حتى هذه اللحظة في أكثر من 98 دولة.