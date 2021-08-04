عصير الجزر يعالج هذه الأمراض.. تعرف عليها

لا يجب أن يكون تناول الجزر هو الطريقة الوحيدة للاستمتاع بفوائد عناصره الغذائية، وإليك أبرز فوائد تناول كوب من عصير الجزر بانتظام لصحة الجلد والبصر، كما أنه يساعد أيضًا في تعزيز فقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان إليك ما الذي يجعل عصير الجزر صحيًا؟.



وفقا لموقع هيلث يرتبط تناول عصير الجزر عن طريق الفم أيضًا بتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

وفي إحدى الدراسات ، كان الرجال الذين تناولوا عصير الجزر بانتظام لديهم أدنى معدلات الإصابة بأمراض القلب.

ويحتوي عصير الجزر على البيتا كاروتين ، وهو مصدر لفيتامين أ المعروف بفوائده الصحية ويعتبر عصير الجزر أيضًا مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك.



ويعتبر البيتا كاروتين الموجود في عصير الجزر من مضادات الأكسدة القوية و قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والوقاية من مضاعفات القلب ويمكن للألياف الموجودة في العصير أن تخفض مستويات الجلوكوز في الدم وقد تساعد في إنقاص الوزن. إليك فوائد تناول كوب من عصير الجزر..

1. يعزز الرؤية

الجزر غني بفيتامين (أ) ومادة اللوتين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية وتربطه الدراسات بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي.

2. قد يعزز صحة الجلد

الجزر غني بالكاروتينات وتشير الأبحاث إلى أن الفواكه والخضروات الغنية بهذه المركبات تحارب الجذور الحرة وتحمي أنسجة الجلد.



3. قد يعزز فقدان الوزن

قد تساعد الألياف الموجودة في عصير الجزر على إنقاص الوزن .

4. يعزز صحة القلب

غني عصير الجزر بالعديد من مضادات الأكسدة قد يقلل عصير الجزر أيضًا من مستويات الكوليسترول يحقق ذلك عن طريق تقليل هضم وامتصاص الدهون .



5. يحسن صحة الدماغ

البيتا كاروتين الموجود في عصير الجزر تعزز الإدراك وتقلل من خطر الإصابة بمشاكل الذاكرة المرتبطة بالعمر على المدى الطويل وذلك أحد بسبب قدرته على محاربة الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يدمر خلايا الدماغ.



6. قد يعزز المناعة

يمكن لعصير الجزر محاربة الالتهابات أيضًا فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية اللازمة لحمل صحي.