هذه السيارات تحصد أكثر نقاط المخالفات المرورية!

كشف مسح عن عقود تأمين على السيارات في ألمانيا أن سائقي سيارات «بورشه» لديهم أكبر عدد من نقاط المخالفات المرورية في رخص القيادة الخاصة بهم.

وأظهر المسح، الذي أجراه موقع مقارنة الأسعار «Check24» ونشر نتائجه اليوم الأربعاء، أن ما يقرب من 11% من سائقي العلامة التجارية عالية الجودة أشاروا إلى أن لديهم نقاطاً جزائية في تراخيصهم عند إبرامهم عقد تأمين جديد.

وحل في المرتبة الثانية سائقو «جاجوار» بنسبة 6ر9%. وحصل أكثر من 8% من سائقي «أودي» و«بي إم دبليو» و«لاند روفر» على نقاط جزاء، لتكون نسبتهم بذلك أعلى من المتوسط على مستوى ألمانيا، والذي بلغ 5ر6% لجميع السائقين.

ويفقد السائقون في ألمانيا رخصهم حال سجلوا ثماني نقاط من المخالفات المرورية.